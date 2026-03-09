Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Şara: Lübnan'ı Hizbullah'ı silahsızlandırmada destekliyoruz | Dış Haberler

        Şara: Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Hizbullah'ı silahsızlandırmada destekliyoruz

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Hizbullah'ın silahsızlandırması konusunda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı desteklediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Şara: Hizbullah'ı silahsızlandırmada Lübnan'ı destekliyoruz

        Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlıklarının davetiyle Ortadoğu liderlerinin katıldığı çevrimiçi bir toplantıya katıldı.

        Şara, Irak ve Lübnan hükümetlerinin ülkelerini çatışmadan uzak tutmak için attığı adımları desteklediklerini ifade ederek, "Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Hizbullah'ı silahsızlandırmada destekliyoruz.” dedi.

        Şara, bölgede yaşanan mevcut tırmanışın "tüm bölge için varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Körfez’deki enerji altyapısına yönelik saldırıların küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

        Suriye’nin üç farklı çatışma hattının kesiştiği bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Şara, bu nedenle ülkelerinin söz konusu gelişmelerden doğrudan ve ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

        Şara, Suriye’nin "Arap egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınama" konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, İran’ın Arap başkentlerinde istikrarsızlık yaratmaya yönelik girişimlerini ve Arap ulusal güvenliğini hedef alan müdahalelerini en sert ifadelerle kınadıklarını dile getirdi.

        Suriye’nin istikrarının Levant ve genel olarak Orta Doğu’nun istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu kaydeden Şara, ülkesinin bölge devletleriyle ortak bir tutum geliştirmek için koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

        Şara ayrıca, çatışmanın etkilerinin Suriye topraklarına taşınmasını önlemek amacıyla sınır bölgelerinde savunma güçlerinin tedbiren güçlendirildiğini ve sınır aşan örgütlerin Suriye topraklarını kullanmasının engellenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

