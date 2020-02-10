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HaberlerFutbol

Saracchi'den Galatasaray'a iyi haber!

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının 4. dakikasında sakatlanan Saracchi'den sevindirici haber geldi. MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı

saracchi

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının 4. dakikasında sakatlanan Saracchi'nin sağlık durumu belli oldu.

MR'ı çekilen Uruguaylı futbolcuya yapılan tetkiklerin ardından herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı.

Saracchi'nin sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

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