Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının 4. dakikasında sakatlanan Saracchi'nin sağlık durumu belli oldu.
MR'ı çekilen Uruguaylı futbolcuya yapılan tetkiklerin ardından herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı.
Saracchi'nin sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
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