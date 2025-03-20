Saraçhane'ye ziyaretler sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, daha sonra İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.

MUHARREM İNCE DE ZİYARET ETTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret etti.

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İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bugün Saraçhane'deki İBB binasına geldi.

Gazetecilere açıklama yapan İnce, İmamoğlu'na destek için geldiğini belirterek, "Bugün bu ülkede yaşayan herkes, yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10'unu bir günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Parti'li kardeşlerimin de şunu bilmesini isterim. Onlar da fakirleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin bir karanlığa ve bilinmeze doğru sürüklendiğini savunan İnce, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, siyasi partilerle ve bütün muhalif güçlerle buna direnmek zorunda olduklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretin ardından İnce'yi İBB binasından uğurladı.

Özel, bu sırada kendisine yöneltilen "İnce'nin partiye katılması gündemde mi?" sorusunu, "Bugün dayanışma için buradaydı. Bunları Ankara'da konuşuruz." şeklinde cevapladı.

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GÜLTEKİN UYSAL'DAN İBB'YE ZİYARET

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında ziyaret etti.

Özel ve Uysal görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel burada yaptığı konuşmada, "Yarın siyasi partilerin katılımlarının da olduğu bir birlikteliği de müjdeleyebiliriz. Ben bugün akşam 20.30'da tüm İstanbulluları Mansur başkanımızla birlikte Ekrem başkanımıza destek vermek üzere Saraçhane'ye bekliyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel "Sizlerin de takip ettiği gibi, dün sabah o kötü haberleri aldığımız andan itibaren İstanbul’a geldik. Sayın Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız, Şişli Belediye Başkanımız ve 100'ün üzerinde arkadaşımız gözaltına alındığından itibaren İstanbul'a geldik. Sayın Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinden sonra Saraçhane’ye geldik ve İBB'nin Saraçhane'deki binasında o andan itibaren ayrılmaksızın burada bulunuyoruz" dedi. REKLAM Özel, " İlk andan itibaren tüm siyasi partilerden bütün muhalefet partilerinden eksiksiz ve çok kuvvetli bir destek dayanışma görüyoruz. Dün burada Saraçhane'de toplanma yasağı ilan edilmiş olmasına rağmen metrolar çalışmazken on binler yüz binler buraya aktılar. Türkiye’nin tümündeki duygu Saraçhane’ye aktı. Bugün yine saat 20.30’da Mansur başkanımızla birlikte burada olacağız. Tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz. Dün gördüğünüz gibi, kaygılar vardı, korkular vardı ama demokrasi içinde, bizim demokrasi anlayışımız içinde kimsenin burnu bile kanamadan demokratik tepkiler gösterilerek çok önemli bir birliktelik, çok önemli bir resim, çok önemli bir mesaj verildi. Bugün yine hep birlikte burada olacağız.Yarın akşam yine burada hep birlikte olacağız. Ümit ediyoruz yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor. Yarın siyasi partilerin katılımlarının da olduğu bir birlikteliği de müjdeleyebiliriz. Ben bugün akşam 20.30'da tüm İstanbulluları Mansur başkanımızla birlikte Ekrem başkanımıza destek vermek üzere Saraçhane'ye bekliyorum" diye konuştu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal "Meşrutiyetten ayrılmadan, sivil inisiyatifle siyasi partilerin önderliğinde önümüzdeki çıkış yolunu organize edecek şekilde başta CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere, demokrasiye, Cumhuriyet’e, Türkiye’nin tarihi yürüyüşüne devam edebilmesi adına böyle bir sorumluluk düşüyor. Ben Sayın İmamoğlu'nun şahsında bir geçmiş olsun ifadesini kullanmak istemem " diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN ZİYARET DEM Parti heyeti de Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları birlikte açıklama yaptı. DEM Parti heyeti, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti. DEM Parti heyeti burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları birlikte açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün çok kıymetli bir heyetle birlikte bizleri ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları ve heyetine yürekten teşekkür ediyorum. Karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar yapılıyor. "Nevruz halaylarını alıntılayıp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor' gibi ifadelerin hiçbirinin ne benim ne de herhangi bir Cumhuriyet Halk Partilinin nazara itibar ettiği, paylaştığı duygular olmadığı açıkça bilinmelidir. Nevruz en başta baharı karşılamadır, umuttur, birlikteliktir, kardeşliktir, barıştır. Ve Nevruz hep böyle karşılanır. Biz Nevruz meydanlarında toplanmayı, Saraçhane'de dayanışma için bir araya gelmeyi birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruz'da çekilen halayları, biz Ekrem İmamoğlu ile de dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz" dedi. "DEMOKRASİYE VE ATTIĞI OYA DEĞER VEREN HERKESİ AKŞAM SARAÇHANE'YE BEKLİYORUZ" Demokrasiye inanan herkesi bir kez daha Saraçhane'ye davet eden Özel, "Demokrasiye ve attığı oya değer veren herkesi bu akşam saat 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Pazar günü CHP olarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğimiz ön seçim yapılacak. Bunun yanında bir de dayanışma sandığı kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı, hangi siyasi görüşten olursa olsun, sandığa sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.