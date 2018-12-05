İstanbul Polisi, kendilerini "Sarallar Suç Örgütü" üyesi olarak tanıtarak, yağma olaylarına karışan şebekeye operasyon düzenledi. Ü.S. ve T.S.'nin liderliğini yaptığı şebekeye düzenlenen baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 silah, 600 mermi ve piyasa değeri 1 milyon lira olan çek-senet ele geçirildi.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre polisi harekete geçiren olay 7 ay önce ortaya çıktı. Zorla senet imzalatılmak için darp edilen bazı işadamlarının belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, senet imzalatmak için tehdit ve cebir uygulayan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ü.S. ve T.S.'nin liderlik yaptığı çetenin, yaklaşık 20 olaya karıştığı ve 30 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

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