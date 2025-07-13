Sararmış beyaz tişörtleri yeniden değerlendirin! Koltuk altı lekesi yapan kıyafetleri nasıl kurtarabilirsin?

Yaz sıcaklarında ya da yoğun günlerde giydiğimiz beyaz tişörtlerin koltuk altı bölgelerinde zamanla oluşan sarı lekeler, kıyafetlerimizi gözden çıkarmamıza sebep olabiliyor. Ancak evdeki birkaç basit malzemeyle bu inatçı ter lekelerinden kurtulmak mümkün. Kimyasal ürünlere gerek kalmadan uygulanabilecek bu doğal yöntemlerle hem kıyafetlerinizin ömrünü uzatabilir hem de sürdürülebilir yaşam tarzına katkı sağlayabilirsiniz.

SARARMANIN NEDENİ: TER VE DEODORANT BİRLEŞİMİ

Koltuk altı lekeleri çoğunlukla terle birlikte kullanılan deodorantların alüminyum içeriğiyle etkileşime geçmesinden kaynaklanır. Bu bileşenler kumaş liflerine yerleşerek zamanla sararmaya ve sertleşmeye neden olur. Özellikle pamuklu beyaz tişörtlerde bu etki daha belirgin hâle gelir.

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LİMON SUYU VE KARBONAT MUCİZESİ

Bir yemek kaşığı karbonat ile taze sıkılmış limon suyunu karıştırarak elde edeceğiniz macunu lekenin üzerine uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra tişörtü ılık suyla durulayarak yıkayın. Bu yöntem, doğal asit ve alkali birleşimiyle lekeyi parçalayarak kumaştan uzaklaştırır.

SİRKE VE KABARTMA TOZU İKİLİSİ

Yarım bardak beyaz sirkeyi lekenin üzerine dökün ve 10 dakika bekletin. Ardından üzerine bir miktar kabartma tozu serpin. Eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalayarak kumaşa yedirin. Bu karışım hem kötü kokuyu nötralize eder hem de sararmayı giderir.