Halk Sağlığı Uzmanı Oğuz Özyaral: Şarbon insandan insana bulaşmaz

07.09.2018 - 15:51 | Güncelleme: DHA

Halk Sağlığı Uzmanı Oğuz Özyaral, şarbon hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Şarbonun, çoğunlukla hijyen ve kurallarına uyulmayan, hasta ve hayvanlarla doğrudan veya dolaylı temas yoluyla ile ya da onların ürünlerinden insanlara bulaşabildiğini dile getiren Özyaral, "Şarbon insandan insana bulaşmaz. Genellikle, şarbon bakterisi eldiven ve koruyucu kolluk kullanılmadığından yaralı, çizik, yırtık ciltten kan yolu ile vücuda girer. Ayrıca kontamine et yiyerek ya da hava yoluyla bakterilerin solunması şeklinde hastalık alınır" dedi

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Halk Sağlığı Uzmanı Oğuz Özyaral, şarbon hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. DHA'nın haberine göre Oğuz Özyaral, "Şarbon, kişiden kişiye yayılmaz ve bulaşıcı olarak kabul edilmez. Şarbon ile enfekte olma riski daha yüksek olan kişiler arasında başta veterinerler, hayvancılık üreticileri ve çiftçiler gelmektedir. Birçok şarbon vakasında antibiyotik tedavisi ile çabuk başarı elde edilir. Ancak solunum yoluyla bulaşma olduğunda tedavi daha zordur. Bulaşma yolları arasında enfekte evcil veya vahşi otlayan hayvanlara maruz kalma, enfekte olmuş hayvanların ürünleriyle maruziyet, kullanma ya da tüketme şeklinde. Normalde hasta hayvan ürünlerinin işlenmesi sırasında bakterilerin solunması ile 'inhalasyon şarbonu', hastalanmış hayvanların az pişmiş etlerinin tüketimi ile "gastrointestinal şarbon" olguları ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.

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Özyaral, "Antibiyotikler, şarbona maruz kalanlarda enfeksiyonun önlenmesi için önerilmektedir. Eğer şarbonun yaygın olduğu ve sürünün hayvanların rutin olarak aşılanmadığı bir bölgede yaşıyorsanız ya da seyahat etmek durumundaysanız, mümkün olduğunca hayvan ve hayvan derileriyle temastan kaçının. Ayrıca düzgün pişirilmemiş etler tüketilmemelidir. Bilindiği üzere şarbon bakterisinin sporları 30 dakika kadar süreyle ısıya direnç göstermektedir. Hastalıkta şarbon ile temas ve hastalık belirtilerinin başlangıcı arasındaki süre bir ile beş gün arasındadır" dedi.

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