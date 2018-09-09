Şarbon hastalığı, Kurban Bayramı sonrası, İstanbul'da kesimi yapılan kurbanlıkların etlerinde şarbon hastalığının görülmesi sonrası yeniden Türkiye'nin geldi. Birçoğumuzun adını bile yeni duyduğu şarbon hastalığı ile ilgili detaylar ise merak konusu...

Şarbon hastalığı ile ilgili merak edilen soruların başında ise "Şarbon nedir?", "Şarbon hastalığı nasıl bulaşır" ve "Şarbon hastalığının tedavisi nedir?" soruları yer alıyor. İşte şarbon hastalığı ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

ŞARBON NEDİR?

Şarbon bir hastalık türüdür. Bacillus antrachis bakterisi ise şarbon hastalığının etkenidir. Şarbon hastalığı ot yiyen hayvanlarda görülür. Ancak bu hastalık bulaşıcıdır ve hayvandan diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşır. Şarbon hastalığının etken bakterisi, 1876 yılında Robert Koch tarafından bulundu. Şarbon hastalığına karşı ilk aşıyı ise 1881 yılında Pasteur geliştirmişti... Şarbon hastalığı günümüzde de etkinliğini korumaktadır...

ŞARBON HASTALIĞI - DERİ ŞARBONU HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Şarbon hastalığı esas olarak ot yiyen hayvanlarda gelişir. Bulaşıcı özellikte olan Şarbon hastalığı insanlara direkt veya indirek yolla bulaşabilir. Hastalık 3 farklı kaynaktan bulaşabilir. Hastalığın bulaşma kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1: Endüstriyel kaynaklı şarbon bulaşımı

2: Tarımsal kaynaklı şarbon bulaşımı

3: Laboratuvar kaynaklı şarbon bulaşımı

Endüstriyel kaynaklı şarbon bulaşımı: Şarbon hastalığının etkeni olan . Bacillus antrachis bakterisinin sporlar ile hayvansal ürünlerin (deri, yün, kemik gibi) sanayide işlenmesi sırasında oluşur. Sanayide işlenen ürüne bulaşan şarbonun solunması ile akciğer şarbonu oluşur.

Tarımsal kaynaklı şarbon bulaşımı: Tarımsal şarbon ise, hastalığı taşıyan hayvanların kesilip etlerinin yenilmesi sonucu oluşur. Bu hayvanların kesilip etlerinin yenilmesiyle birlikte sindirim sistemi şarbonu oluşur. Ülkemizde görülen şarbon türü genellikle sindirim sistemi şarbonudur ve şarbonlu hayvanın etinin yenmesi sonucu oluşur.

Akciğer şarbonu

Bakteri (Bacillus Anthracis) sporlarının hava yoluyla alınması sonucu oluşur ve şikâyetlerinin başlamasıyla birlikte tanısı konulup tedavi edilmediği takdirde yüksek oranda ölümcül seyreder.

Bağırsak (Sindirim sistemi) şarbonu

Şarbon hastalığı olan bir otçul hayvanın etinin tam pişirilmeden yenmesi sonucu ortaya çıkar ve yüksek oranda ölümcül seyreder.

Deri şarbonu

En sık görülen formudur. Ülkemizde de dünyada da bütün şarbon olgularının yaklaşık yüzde 95'i bu şekilde ortaya çıkar. Sıklıkla hayvan yünleri, derileri ve postlarıyla uğraşanlarda görülür. Bakteri sporların derideki kesik ya da sıyrıklardan girerek deri içinde depolanması sonrası gelişir. Özellikle el, bilek, kol, yüz ve boyun gibi açıkta kalan bölgelerde sık görülür.

ŞARBON HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

Akciğer şarbonunda hafif ateş, kırgınlık, yorgunluk ve öksürük şikayetleri görülebilir. Sindirim sistemi şarbonunda yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, boyunda ağrılı şişlik, yüksek ateş görülebilir. Bağırsak şarbonunda bulantı, kusma, karın ağrısı, kanlı ishal görülebilir. Deri şarbonunda deriden, akciğer şarbonunda balgam veya akciğerden sıvı örneği veya kandan örnek alınarak tanı konabilir. Bağırsak şarbonunda ise dışkı veya kusmuktan örnek alınabilir. Şarbonun her 3 şekli de tedavi edilmediğinde öldürücüdür. Deri şarbonu kendiliğinden düzelebilir. Tedavi edilmeyen deri şarbonu nadiren kana karışabilir ve öldürebilir. Akciğer şarbonu hemen hemen daima öldürücüdür. Sindirim sistemi şarbonunda ise ölüm oranı tedaviye rağmen yüzde 25-75 arasındadır. Şarbon antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastalıktır, şüpheli temasta mutlaka hekime başvurulmalıdır.

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