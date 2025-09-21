KLOROFİLİN YOK OLUŞU VE GİZLİ RENKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Sonbahar geldiğinde günler kısalır, sıcaklık düşer ve güneş ışığı azalır. Bu koşullar, bitkilerin fotosentez faaliyetini yavaşlatır. Klorofil üretimi durduğunda ise yapraklarda aslında hep var olan ama gizlenen renkler ortaya çıkar. Sarı ve turuncu tonlar işte bu süreçte görünür hale gelir.