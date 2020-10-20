Soğuk kış günlerinde lokantalarda yapılan mercimek çorbasının bire bir aynısını evinizde siz de yapabilirsiniz. İçinizi ısıtacak olan sarı mercimek çorbası bol proteinli ve çok şifalı bir çorba. Özellikle bu çorbayı sofralarınızdan eksik etmeyin. Tadı da müthiş lezzetli oluyor. Şimdiden afiyet olsun.

Sarı Mercimek Çorbası Malzemeler:

1.5 su bardağı sarı mercimek

2 su bardağı et suyu

1 adet kuru soğan

2 adet patates

1 adet havuç

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

5 su bardağı sıcak su

Sarı Mercimek Çorbası Yapılışı:

Öncelikle sarı mercimeği bol suda yıkayıp, süzün.

Diğer yanda bir tencerede havuç, 2 adet patates, 1 adet kuru soğanını kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın ya da rendeleyin.

Tencerenin içine et suyu ve 4 bardak sıcak suyu ekleyin.

Orta ateşte kaynamaya bırakın.

Daha sonra ocağın altını kısın.

Mercimek sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Çorba piştikten sonra tuz, karabiber ekleyin.

Bir iki taşım daha pişirin.

Ardından çorbanızı blenderden geçirin. Eğer koyu kıvamda olmuşsa üzerine azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Kaselere alarak servis edebilirsiniz.

Sıcak olarak tüketin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Mercimeği bol suda iyice yıkanması gerekir.

Üzerine arzuya göre tere yağda kızdırılmış naneli pul biber dökebilirsiniz.