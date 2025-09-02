Kayak merkezinde otel ve yatak kapasitesinin iyi olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu: "İklimden dolayı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda karla ilgili sıkıntılar olmuştu. Çok şükür 1.5 ay önce suni karlama tesisimizin ihalesini yaptık. Dünyanın en iyi müteahhitlerinden biri de aldı. Bu işlerde müteahhidin iyi olması çok önemli. Kasım ayı ortasında suni karlama tesisimizi bitirerek, artık Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon tarihi belli olacak şekilde girmiş olacağız. Bu sistemin en büyük avantajı, sezon tarihi belli olduğu zaman otellerimize yapılacak rezervasyonlarda da sıkıntı yaşanmıyor. Gerçekten Sarıkamış için büyük yatırım. Büyük yatırımlar, büyük destekle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her zaman olduğu gibi gazi Kars'ımıza destek oldu ve olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Ankara’da bu işleri takip eden sayın vekilimize teşekkür ediyoruz."