Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

        Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

        Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinin yanında bu yıl Kızılçubuk mevkisinde de yapılmaya başlandı.

        Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

        REKLAM

        Kızılçubuk mevkisinde yapılan kardan heykelde çalışmalar tamamlandı, oteller bölgesinde ise devam ediyor.

        Doç. Dr. Zengin, AA muhabirine, Kızılçubuk mevkisinin Osmanlı ordusunun taarruz için toplandığı alan olduğunu belirterek, "Her yıl düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı yapılmaktadır, bu yıl da program kapsamında kardan heykel yapmaktayız" dedi.

        Atatürk Üniversitesinden Suat Korkmaz da "Kafkas Üniversitesiyle koordineli olarak kardan anıtsal heykelleri yapmaktayız. Çalışma şartları zorlu, 2 bin 500 rakımda olunca daha soğuk olur. Her ne kadar soğuk olursa olsun şehitleri anma duygusu olunca zorlu şartlar hafiflemiş oluyor" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 29 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...*İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon sırasında 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı. Operasyonda 6 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi *'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı *ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Florida'da üç saatlik görüşme *Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru*Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Ablam katilse bunu Kervan için yapmış olabilir *Türk Dil Kurumu, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 2025 yılı kelimelerini açıkladı. TDK, yılın kelimesi olarak 'dijital vicdan' kavramını seçerken, Oxford 'rage bait', Camdridge ise 'parasocial' kavramını seçti

        #Sarıkamış harekatı
        #kardan heykel
        #kars
        #sarıkamış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?