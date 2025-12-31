Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinin yanında bu yıl Kızılçubuk mevkisinde de yapılmaya başlandı.

Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

REKLAM

Kızılçubuk mevkisinde yapılan kardan heykelde çalışmalar tamamlandı, oteller bölgesinde ise devam ediyor.

Doç. Dr. Zengin, AA muhabirine, Kızılçubuk mevkisinin Osmanlı ordusunun taarruz için toplandığı alan olduğunu belirterek, "Her yıl düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı yapılmaktadır, bu yıl da program kapsamında kardan heykel yapmaktayız" dedi.

Atatürk Üniversitesinden Suat Korkmaz da "Kafkas Üniversitesiyle koordineli olarak kardan anıtsal heykelleri yapmaktayız. Çalışma şartları zorlu, 2 bin 500 rakımda olunca daha soğuk olur. Her ne kadar soğuk olursa olsun şehitleri anma duygusu olunca zorlu şartlar hafiflemiş oluyor" diye konuştu.