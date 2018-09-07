Sarımsak Allium (soğan) ailesindeki bir bitkidir. Soğan, arpacık ve pırasa ile yakından ilgilidir. Bir sarımsak ampulünün her segmentine karanfil denir. Tek bir ampulde yaklaşık 10–20 karanfil vardır, verin veya alın. Sarımsak, dünyanın birçok yerinde yetişir ve güçlü kokusu ve lezzetli tadı nedeniyle yemek pişirmede popüler bir malzemedir.

Sarımsak tüm dünyada binlerce yıldır kullanılmaktadır. Kayıtlar, Giza piramitleri yaklaşık 5000 yıl önce inşa edildiğinde sarımsağın kullanımda olduğunu gösteriyor. “Batı tıbbının babası” olarak bilinen eski Yunan hekimi Hipokrat'ın (M.Ö. 460-370), çok çeşitli hastalık ve rahatsızlıklar için sarımsak reçete ettiğini yazmıştır.

Antik Yunanistan'daki olimpiyatlarda atletlere sarımsak (muhtemelen sporda kullanılan "performans arttırıcı" ajanların en erken örneği) verilirdi.

Mısırlılar, Babilliler, Yunanlılar, Romalılar ve Çinliler dahil olmak üzere birçok büyük uygarlık tarafından kullanıldığı belgelenmiştir.

Şu anda, sarımsak, ateroskleroz (atardamarların sertleşmesi), yüksek kolesterol, kalp krizi, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon dahil olmak üzere kan sistemi ve kalbe bağlı çeşitli koşullar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsak ayrıca akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, mide kanseri, rektal kanser ve kolon kanseri önlenmesi için kullanılır.

Bu kullanımların sadece bazılarının araştırmalarla desteklendiğini eklemek önemlidir. İşte sarımsağın olası faydalarından bazıları;

Akciğer kanseri riski

Çin'de yürütülen bir araştırmaya göre, 7 yıllık çalışma döneminin sonucunda elde edilen verilere göre, haftada en az iki kez çiğ sarımsak tüketenlerin, akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 44 daha düşük olduğu bildirildi. Ayrıca, sarımsakta bulunan organo-sülfür bileşikleri, bir tür ölümcül beyin tümörü olan glioblastomlarda hücrelerin yok edilmesinde etkili olarak tanımlanmıştır.

Kalp Hastalığı için sarımsak

Kalp hastalıkları dünyada en önemli sağlık sorunlarından biridir bunu kanser takip etmektedir. Sarımsak, hem önleyici bir madde hem de ateroskleroz, hiperlipidemi, tromboz, hipertansiyon ve diyabet dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler ve metabolik hastalığın tedavisi olarak yaygın bir şekilde kabul edilmiştir. Sarımsak yararları ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaların bilimsel bir incelemesi, genel olarak, sarımsak tüketiminin hem hayvan hem de insan çalışmalarında önemli kardiyoprotektif etkilere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Muhtemelen sarımsağın en şaşırtıcı özelliği, arterlerdeki plak birikimini ortadan kaldırarak erken kalp hastalığının tersine çevrilmesine yardımcı olduğu göstermiştir.

Kolesterol düzeylerini iyileştirir

Sarımsak, toplam ve LDL kolesterolü düşürebilir. Yüksek kolesterolü olanlarda, sarımsak takviyeleri toplam ve / veya LDL kolesterolü yaklaşık% 10-15 oranında azaltır. LDL ("kötü") ve HDL ("iyi") kolesterol spesifik olarak bakıldığında sarımsak LDL'yi düşürür fakat HDL üzerinde hiçbir güvenilir etkisi yoktur. Yüksek trigliserit düzeyleri, kalp hastalığı için bilinen başka bir risk faktörüdür, fakat sarımsak trigliserit düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip görünmemektedir.

Yüksek tansiyon için sarımsak

İlginç bir fenomen olarak sarımsağın yüksek tansiyonun kontrol edilmesine yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Yapılan bir çalışma, sarımsak ekstraktının antihipertansif ilaç kullanan ve halen kontrolsüz hipertansiyona sahip insanlar için ek tedavi olarak etkisini araştırmıştır. Sarımsak, bir kez daha çok etkili olduğunu gösterdi. Çalışma, “kontrol edilemeyen” kan basıncı olan 50 kişiyi değerlendirdi. Üç sene boyunca günlük dört sarımsak ekstresi almak, kan basıncının ortalama 10 puan düşmesine neden oldu.

Potansiyel olarak güçlü bir antibiyotik

Antimikrobiyal Kemoterapi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, sarımsak içindeki bir bileşik olan dialil sülfit'in, bağırsak enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biri olan Campylobacter bakterisi ile mücadelede kullanılan iki popüler antibiyotikten 100 kat daha etkili olduğu görülmüştür.

Alzheimer’in & Demansı önler

Çiğ sarımsağın antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri, bunama ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Alkol kaynaklı karaciğer hasarı

Alkol kaynaklı karaciğer hasarı, alkollü içeceklerin uzun süreli aşırı tüketilmesinden kaynaklanır. Çin Halk Cumhuriyeti, Toksikoloji Enstitüsü, Toksikoloji Enstitüsündeki bilim adamları, sarımsak kaynaklı organosülfür bileşiği olan dialil disülfidin (DADS), etanol ile uyarılan oksidatif strese karşı koruyucu etkilerinin olup olmadığını araştırmak istemişlerdir. Çalışmaları Biochimica ve Biophysica Acta'da yayınlandı. Araştırmacılar, DADS'nin etanol kaynaklı karaciğer hasarına karşı korunmaya yardımcı olabileceği sonucuna vardı.

Sarımsak ve soğuk algınlığı

Amerikan Aile Hekimliği'nde yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre; sarımsağın düzenli olarak kullanımının erişkinlerde soğuk algınlığının sıklığını azaltabileceğini, ancak semptomların süresi üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını” bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada ise, yaşlı sarımsak ekstresinin yüksek dozunun (günde 2.56 gram), soğuk algınlığı veya grip hastalarının gün sayısını% 61 oranında azalttığı bulunmuştur.

Ağır metal zehirlenmesini önler

Yüksek doz sarımsak, ağır metallerin neden olduğu organ hasarını önleyebilir. Bu bitkideki kükürt bileşikleri kandaki kurşun seviyelerini büyük ölçüde azaltır. Ek olarak, baş ağrıları ve tansiyon gibi toksisite belirtilerini de önler. Bu bitkideki kükürt, kandaki demir ve çinkonun daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Sindirimi artırır

Diyetinize günlük çiğ sarımsak eklemek, sindirim sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Sarımsak iyi sindirim için bağırsakların normal işleyişinde yardımcı olur. Mide kanalının iltihaplanması veya tahrişi bile bu bitki kullanılarak azaltılabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sarımsak, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan ve DNA hasarını önleyen ve böylece bağışıklığı güçlendiren filokütlilere sahiptir. Ayrıca, sarımsak yorgunluğu azaltır, enerji ve uzun ömürlülüğü artırır.

Göz bakımı

Sarımsak Selenyum, kersetin ve C vitamini gibi besin maddeleri açısından zengin olup, bunların hepsi göz enfeksiyonlarına ve iltihaplanmaya karşı yardımcı olur.

Kulak ağrılarını hafifletir

Sarımsak, antiviral, antifungal ve antibiyotik özelliklerine bağlı olarak, ketonları ve kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yaraları tedavi eder

Enfekte yara için etkili bir bitkisel tedavi olarak görev yapar. Anında rahatlama sağlamak için enfekte bölgeye 2 diş sürmek yeterli olacaktır.

Akneyi önler

Sarımsak, bal ve zerdeçal gibi diğer maddelerle birlikte, akne izlerini tedavi etmek ve aknenin başlangıcını önlemek için kullanılabilir. Sarımsak, etkili bir cilt temizleyici ve birçok cilt rahatsızlığının tedavisine yardımcı olan bir antibiyotiktir. Ayrıca, hücre sentezinde, UV ışınlarına karşı korunmada ve yaşlanmayı geciktirmede de yardımcı olur.

SARIMSAĞIN ZARARLARI

Astım hastaları yan etkileri olabileceğinden sarımsak tüketmemelidir. Ameliyat veya tıbbi operasyonlardan önce sarımsak kullanmaktan kaçınılmalıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ