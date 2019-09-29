Sarışın Bomba, David Leitch tarafından yönetilen 2017 yapımı ABD aksiyon filmidir. Başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy'un yer aldığı filmde ayrıca John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella ve Toby Jones rol aldı. Film, dünya prömiyerini 12 Mart 2017 tarihinde South by Southwest'te yaptı ve 28 Temmuz 2017 tarihinde ABD'de vizyona girdi. İşte Sarışın Bomba filmi oyuncuları ve konusu...

SARIŞIN BOMBA FİLMİNİN KONUSU

Lorraine Broughton, MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir.

Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

SARIŞIN BOMBA FİLMİ OYUNCULARI

Charlize Theron - Lorraine Broughton

James McAvoy - David Percival

John Goodman - Emmett Kurzfeld

Til Schweiger - Saatçi

Eddie Marsan - Spyglass

Sofia Boutella - Delphine Lasalle

Toby Jones - Eric Gray

Bill Skarsgård - Merkel

Sam Hargrave - James Gasciogne

James Faulkner - Şef C

Roland Møller - Aleksander Bremovych

SARIŞIN BOMBA FİLMİ DETAYLARI