        Sarıyer: 1 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Sarıyer: 1 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer, sahasında Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti.

        Giriş: 11.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 11.01.2026 - 16:44
        Sarıyer üç puanı son dakikalarda aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.

        Sarıyer'e galibiyeti getiren golü dakika 87'de Marcos Silva kaydetti.

        Iğdır FK'da Gianni Bruno 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Bu sonucun ardından Sarıyer, 24 puana yükseldi. Iğdır FK, 30 puanda kaldı.

        1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.

