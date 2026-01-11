Sarıyer: 1 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer, sahasında Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Sarıyer ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 1-0'lık skorla kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü dakika 87'de Marcos Silva kaydetti.
Iğdır FK'da Gianni Bruno 19. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Sarıyer, 24 puana yükseldi. Iğdır FK, 30 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u ağırlayacak.