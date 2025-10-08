Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer’de park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı | Son dakika haberleri

        Sarıyer’de park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı

        Sarıyer'de park halinde bulunan TIR'a çarpan hafif ticari araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 01:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki TIR'a çarpıp kaçtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

        Seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki TIR’a arkadan çarptı.

        Kaza sonrası hafif ticari araçta hasar meydana gelirken, sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

        Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Hasar gören araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, ekipler kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!