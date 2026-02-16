Şarkıcı Ceylan'dan estetik açıklaması

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Ceylan, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Daha önce yaptığı estetikle ilgili açıklamalarının konuşulmasına sitem eden şarkıcı, "Dolgu yaptırmıyorum' dediğim zaman linçleniyorum çünkü cümlenin sonunu okumuyorlar. 'Yaptırmadım' demiyorum, 'Artık yaptırmıyorum' diyorum. Botoks yaptırıyorum ama dolgu yaptırmıyorum. Sokakta canlı gördükleri zaman, 'Yüzün zayıfmış, televizyondaki gibi şiş durmuyorsun. Doğal halin daha iyi' diyorlar. Evdeki halimi daha çok seviyorum. Pijamayla, Türk kahvemi içer ve dizilerimi izlerim" dedi.

"6 AY ŞARKI ÇIKARMAZLARSA ESAMELERİ YOK"

Torun sahibi olan Ceylan, gazetecilerin "Sizi kimse anneanne yerine koymuyor" sözlerine, "Kızımla aramda 16 yaş var. Oralara takılmıyorum. 50 yaşındayım. Türkiye'nin gözü önünde büyüdüm. 9 yaşında şöhret oldum. Dört nesil benimle büyüdü. Şimdiki bazı isimler 'O zaman şöhret olmak kolaydı' diyorlar. Eskiden şöhret olmak zordu, bu dönem ise kalıcı olmak zor. Bizim gibi kalıcı sanatçılar çok zor. Müzik devamlı el değiştiriyor. Kişiler, gidip geliyor. 6 ay şarkı çıkarmazlarsa esameleri yok. Bu dönemde müzik sektöründe tutunmak kolay değil. Eskiden albüm yaptığımız zaman bir sene sonra diğerini çıkarırdık. İnsanlar o kasetleri evlerinde ve iş yerlerinde dinlerlerdi. Şimdi bir şarkının ömrü bir ay. Çok iyi olsa bile üç ay sürüyor etkisi. Hemen başka şarkı geliyor ve diğeri unutuluyor" ifadelerini kullandı.