        Şarkıcı Ceylan'dan estetik açıklaması

        Şarkıcı Ceylan'dan estetik açıklaması

        Ceylan, estetikle ilgili açıklamalarının konuşulmasına sitem etti. Şarkıcı, "Dolgu yaptırmıyorum' dediğim zaman linçleniyorum çünkü cümlenin sonunu okumuyorlar. 'Yaptırmadım' demiyorum, 'Artık yaptırmıyorum' diyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:24
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; şarkıcı Ceylan, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Daha önce yaptığı estetikle ilgili açıklamalarının konuşulmasına sitem eden şarkıcı, "Dolgu yaptırmıyorum' dediğim zaman linçleniyorum çünkü cümlenin sonunu okumuyorlar. 'Yaptırmadım' demiyorum, 'Artık yaptırmıyorum' diyorum. Botoks yaptırıyorum ama dolgu yaptırmıyorum. Sokakta canlı gördükleri zaman, 'Yüzün zayıfmış, televizyondaki gibi şiş durmuyorsun. Doğal halin daha iyi' diyorlar. Evdeki halimi daha çok seviyorum. Pijamayla, Türk kahvemi içer ve dizilerimi izlerim" dedi.

        "6 AY ŞARKI ÇIKARMAZLARSA ESAMELERİ YOK"

        Torun sahibi olan Ceylan, gazetecilerin "Sizi kimse anneanne yerine koymuyor" sözlerine, "Kızımla aramda 16 yaş var. Oralara takılmıyorum. 50 yaşındayım. Türkiye'nin gözü önünde büyüdüm. 9 yaşında şöhret oldum. Dört nesil benimle büyüdü. Şimdiki bazı isimler 'O zaman şöhret olmak kolaydı' diyorlar. Eskiden şöhret olmak zordu, bu dönem ise kalıcı olmak zor. Bizim gibi kalıcı sanatçılar çok zor. Müzik devamlı el değiştiriyor. Kişiler, gidip geliyor. 6 ay şarkı çıkarmazlarsa esameleri yok. Bu dönemde müzik sektöründe tutunmak kolay değil. Eskiden albüm yaptığımız zaman bir sene sonra diğerini çıkarırdık. İnsanlar o kasetleri evlerinde ve iş yerlerinde dinlerlerdi. Şimdi bir şarkının ömrü bir ay. Çok iyi olsa bile üç ay sürüyor etkisi. Hemen başka şarkı geliyor ve diğeri unutuluyor" ifadelerini kullandı.

        Ceylan, gazetecilerin "Şimdi dinlenmeler tıklanmayla ölçülüyor ve şarkıcılar bu tartışma yüzünden birbirini sosyal medyadan takipten çıkıyor" demesi üzerine "Ben kimseyi takip etmiyorum. Hayatım boyunca ailem, dostlarım ve sevenlerim biliyor, egolu ve kibirli biri olmadım. 2014'den beri kendi şirketimden albüm çıkarıyorum. İnanılmaz botlar var biliyorum. Doğru olanlarda var. Hayatım boyunca böyle şeylere ihtiyaç duymadım" sözleriyle karşılık verdi.

        "JOKER GİBİ KADINIM"

        Ceylan, ardından gazetecilerin "Rap söyler misiniz?" diye sorması üzerine "Joker gibi kadınım. Her türkü şarkı söylerim. Beni her yere koyabilirsiniz. Kemikleşmiş kitlem ve sevenlerim var, benden o tarzı neden dinlesin ama? Şarkımın altyapısına değişiklik katabilirim ama kendime, 'Pop sanatçısıyım ben' demem. Aslında pop diye okunan bazı şarkılar arabesk-fantezi..." ifadelerini kullandı.

