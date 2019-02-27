Müzik hayatına 1979'da Altın Mikrofon Ses Yarışması'na katılarak başlayan Şarkıcı Jale, yaklaşık üç yıl süren tiyatro çalışmalarının ardından beş yıl Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde orkestra solistliği yaptı. İşte Şarkıcı Jale Bekar'ın tüm detaylar...

ŞARKICI JALE KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Jale 1979 senesinde Altın Mikrofon Ses yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Ardından müzikallerde yer almış 3 sene tiyatro çalışmalarında bulunmuş 5 sene’de Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Tesisleri’nde orkestra solistliğini üstlenmiştir. 1986 senesinde Süreyya isimli ilk albümü ile müzik severlerin karşısına çıkan Jale özellikle bu albümdeki Son Geceler ve Üzgünüm şarkıları ile büyük beğeni toplamıştır.

En son 2011 yılında Epsi Mor albümü ile müzik piyasasındaki yerini almıştır. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aslen nereli olduğu bilgisi en kısa sürede yayınlanacaktır.