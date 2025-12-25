Habertürk
        Şarkıcı Lily Allen, alışveriş bağımlılığı nedeniyle terapi aldığını itiraf etti - magazin haberleri

        Lily Allen, alışveriş bağımlılığı nedeniyle terapi aldığını itiraf etti

        "Kendimi milyarder olduğuma ikna ettim" diyen ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, alışveriş bağımlılığı nedeniyle dört aydır terapi aldığını itiraf etti

        Giriş: 25.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:28
        İngiliz şarkıcı Lily Allen, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. 40 yaşındaki pop yıldızı, alışveriş bağımlılığı nedeniyle terapiye başladığını açıkladı.

        Bir podcast yayınında konuşan Lily Allen, harcamalarında kendini dizginleyemediğini söyleyerek, ihtiyacı olmamasına rağmen 16 bin 500 sterlinlik (955.841 TL) çanta ve 120 bin sterlin (6.951.000 TL) değerinde lüks bir otomobil almasını, alışveriş bağımlılığına örnek gösterdi.

        İçinde bulunduğu durumu esprili bir dille anlatan ünlü şarkıcı; "Kendinizi şımartmalı ve anı kutlamalısınız ama ben milyarder olduğuma ikna oldum. Çantalar, mücevherler ve bir otomobil aldım" dedi.

        Alışverişlerinin kontrolden çıkmaya başlaması üzerine yardım aramaya karar verdiğini paylaşan Lily Allen; "Bunun bir sorun haline geldiğini fark ettim ve hayatımı değiştirmenin zamanı geldiğine karar verdim" dedi.

        Lily Allen, harcama alışkanlıkları nedeniyle son dört aydır kısa adı 'EMDR' olan 'Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme' terapisi aldığını açıkladı. Bu terapi, kişilerin zihinsel sağlıklarını ve refahlarını etkileyen geçmiş deneyimlerden kurtulmalarına yardımcı oluyor. Travmatik anıların terapistin çeşitli yönlendirmeleriyle yeniden işlenmesini sağlayarak olumsuz duygu ve düşünceleri azaltan bir psikolojik terapi yöntemi olarak biliniyor.

        Aldığı tedaviyi "Hayat değiştirici" olarak nitelendiren Lily Allen; "Genellikle odaklanmak istediğiniz travmatik bir deneyim gibi bir alanı belirleyerek başlarsınız ve deneyimi görselleştirir, vücudunuzda ve zihninizde ortaya çıkan duyguları tanımlarsınız ve acı seviyeleri düşer" dedi.

        Oyuncu Keith Allen'ın kızı olan Lily Allen, 2024'ün sonunda 'Stranger Things' oyuncusu eşi David Harbour'dan olaylı bir şekilde ayrılmasından bu yana zor bir yıl geçirdi. 2020’de evlenen çift, geçen yılın sonunda yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığa sebep olan ise çiftin dört yıllık evliliği boyunca David Harbour’ın Lily Allen’ı internette bulduğu farklı kadınlarla sürekli aldatmasıydı.

        Lily Allen, intikam albümü olarak adlandırılan son albümü 'West End Girl’de ayrıldığı eşinin bir seks bağımlısı olduğunu ima etti ve onu çifte hayat yaşamakla suçladı.

        Lily Allen, David Harbour’ın online flört uygulamasında birçok kadının peşine düştüğünü söylese de eşinin onu aldattığı asıl kişinin 2021 yapımı 'We Have a Ghost'ta Harbour’la birlikte çalışan kostüm tasarımcısı Natalie Tippett olduğu ortaya çıktı.

        Lily Allen'ın 2018'de boşandığı eski eşi Sam Cooper'dan Ethel Mary (14) ve Marnie Rose (12) adlarında iki kızı bulunuyor.

