Şarkıcı Lily Allen ile 'Stanger Things' yıldızı David Harbor ayrıldı
Daha önce "Çocuklarım kariyerimi mahvetti" çıkışıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Lily Allen ile 'Stanger Things' dizisi yıldızı David Harbor, 4 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı
İngiliz şarkıcı Lily Allen ve 'Stanger Things' dizisinin yıldızı David Harbor, dört yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı.
Allen, ayrılık haberi öncesinde çıktığı bir podcast yayınında, “Herhangi bir şeye ilgi duymakta zorlanıyorum. Gerçekten iyi bir yerde değilim" demişti.
39 yaşındaki şarkıcı ile 49 yaşındaki oyuncunun ayrılık söylentileri, Allen'ın 2024 yılının sonunda, ünlülerle tanışma uygulamasında görülmesinin ardından alevlenmişti.
İNTERNET UYGULAMASINDA TANIŞTILAR
Daily Mail'in habrerine göre, Allen'ın olduğu iddia edilen profilin biyografisinde, "Çift terapisine başlayacak birini arıyorum" yazıyordu.
Allen ile Harbor, Ocak 2019'da ilişkiye başlarken de aynı uygulamada tanışmıştı. Harbour, 2022'de verdiği bir röportajda, Allen'a üçüncü buluşmalarında aşık olduğunu anlatmıştı.
ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ KIZI VAR
Allen daha önce Haziran 2011'den Haziran 2018'e kadar Sam Cooper ile evliydi. Bu evlilikten Ethel (13) ve Marnie (12) adlarında iki kızı var. David Harbor, evlilikleri boyunca Lily Allen'in kızlarıyla çok iyi anlaşıyordu.
"ÇOCUKLARIM KARİYERİMİ MAHVETTİ"
2000'li yıllarda şarkıları kadar hızlı hayatıyla da magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen Lily Allen, yaklaşık bir yıl önce katıldığı bir podcast yayınında kadınların çocuklarına mı yoksa kariyerlerine mi öncelik vereceklerine karar vermeleri gerektiğine dair sözleriyle çok konuşulmuştu.
Kendisinin de bir seçim yaptığını belirten Allen, çarpıcı bir itirafta bulunarak, çocuklarının kariyerini mahvettiğini söylemişti.
"Onları seviyorum ve beni tamamlıyorlar ama pop yıldızlığı açısından beni tamamen mahvettiler" diyen şarkıcı, "İnsanlar hem çocuk, hem kariyer sahip olabileceğinizi söylediğinde gerçekten sinirleniyorum çünkü açıkçası olamazsınız" demişti.