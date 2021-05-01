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Şarkıcı Simge nereli? Simge Sağın kaç yaşında ve kimdir?

Şarkıcı Simge kimdir? Simge Sağın kaç yaşında ve nereli? Soruları gündemde. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un konuklarından biri olan Simge Sağın'ın hayatı merak konusu. 'Miş Miş' şarkısı ile adını duyuran Simge Sağın 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı oldu. Peki, Şarkıcı Simge nereli? Simge Sağın kaç yaşında ve kimdir?

Şarkıcı Simge nereli? Simge Sağın kaç yaşında ve kimdir?

Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında, nereli? Soruları İbo Show'a konuk olmasının ardından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler ise Şarkıcı Simge ile ilgili tüm bilgileri sorguluyor. İşte Simge Sağın biyografisi...

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı. Simge'nin sesi sopranodur.

Simge, 2011 yılında verdiği bir röportajda müzikal tarzından "Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi." sözleriyle bahsetti. Ayrıca Sezen Aksu'yu örnek aldığını söyledi.

SİMGE SAĞIN ALBÜMLERİ

Yeni Çıktı (2011)
Ben Bazen (2018)

SİMGE SAĞIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Her Şey Aşktan (2016)

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