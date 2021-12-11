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Şarkılar Bizi Söyler 11 Aralık konukları kimdir? Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

11 Aralık Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler programı bu hafta Roman Gecesi konseptiyle yayınlanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim? İşte 11 Aralık bugünkü Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler 11 Aralık konukları isimleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programını 11 Aralık Cumartesi konukları belli oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla her hafta pazartesi akşamları seyirciyle buluşan Şarkılar Bizi Söyler, takipçileri tarafından merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 11 ARALIK KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı 11 Aralık Cumartesi akşamı Roman Gecesi konsepti ile yayınlanacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları ise Yılmaz Erdoğan, Ceylan Ertem, Kalben ve Gripin oluyor.

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