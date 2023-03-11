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Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Şarkılar Bizi Söyler programı, cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programı konukları her hafta olduğu gibi bu hafta da merak konusu oldu. Kanal D yayın akışı ile 11 Mart Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman soruları televizyon izleyicilerinin gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Şarkılar Bizi Söyler programı yeni bölüm tarihi...

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  • Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman, konukları kim?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları ve yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ünlü konukların ağırlandığı müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman, konukları kim?" İşte detaylar...
  • Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman, konukları kim?

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER, BU AKŞAM VAR MI? 

    Şarkılar Bizi Söyler programı 11 Mart Cumartesi akşamı Kanal D yayın akışında yer almıyor.

     
  • Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman, konukları kim?

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

    Şarkılar Bizi Söyler programı Cumartesi akşamları izleyici ile buluşuyor.
  • Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman, konukları kim?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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