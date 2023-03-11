Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konukları ve yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ünlü konukların ağırlandığı müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman, konukları kim?" İşte detaylar...