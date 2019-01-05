Şanlıurfa'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye binlerce kişi tepki gösterdi.

Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolabın önüne gelince şoke oldu. DHA'nın haberine göre, müşterilerin karşılaştığı inanılmaz görüntüde bir fare vardı. Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

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