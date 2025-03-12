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        Haberler Magazin Sarp Levendoğlu, hortumla duş aldı - Magazin haberleri

        Sarp Levendoğlu, hortumla duş aldı

        Sosyal medya paylaşımlarıyla köy hayatını gözler önüne seren Sarp Levendoğlu, serin havada hortumla duş aldığı bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 12.03.2025 - 19:55
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        Hortumla duş aldı
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        Köy hayatına dair sık sık paylaşımlar yapan Sarp Levendoğlu, serin havaya meydan okuyarak hortumla duş aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

        Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, Datça’da köy hayatının keyfini çıkarıyor. Doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Levendoğlu, sosyal medya hesabından sık sık bu yaşantısına dair paylaşımlarda bulunuyor.

        Formunu korumak için düzenli koşu yapan oyuncu, aynı zamanda yemek yaparken ve sörf yaparken çektiği anları takipçileriyle paylaşıyor.

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        Son olarak, serin havada hortumla duş aldığı anları paylaşan Sarp Levendoğlu; "Burada havuz yok, neden mi? Çünkü hortum var" notunu düştü.

        Geçtiğimiz günlerde köydeki yaşamı hakkında konuşan Sarp Levendoğlu, yalnız kalmaktan keyif aldığını belirterek; "Köydeki evimde domuzlar, yılanlar ve akrepler var. Bu durum, korkanlar için zor olabilir ama biz alıştık" dedi. İstanbul’u özlemediğini, sadece iş için şehre döndüğünü de sözlerine ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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