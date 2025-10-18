Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sarpsborg 08: 2 - Bodo Glimbt: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sarpsborg 08: 2 - Bodo Glimbt: 5 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bodo Glimbt, Norveç Eliteserien'in 24. haftasında konuk olduğu Sarpsborg 08'i 5-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 18:00 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:00
        Galatasaray'ın rakibi farklı kazandı!
        22 Ekim Çarşamba Günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Bodo Glimbt, Norveç Eliteserien'in 24. haftasında deplasmanda Sarpsborg 08'i 5-2 yendi.

        Mücadelede Bodo/Glimt, 6. dakikada Odin Björtuft'un golüyle öne geçti. Sarpsborg, 24. dakikada Daniel Karlsbakk ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 41. dakikada Jens Petter Hauge'nin golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        İkinci yarıda 53. dakikada Bodo/Glimt, Fredrik Sjovold ile farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Sarpsborg, Sondre Sorli ile farkı bire indirdi. 69. dakikada bir kez daha Odin Björtuft sahneye çıktı. 72. dakikada ise Kasper Hogh, farkı üçe çıkaran golü attı ve mücadele Bodo/Glimt'in 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 55 yaparak liderlik koltuğunda kaldı. Sarpsborg ise 32 puanda kaldı.

        Nırveç Eliteserien'in gelecek haftasında Bodo/Glimt, Molde'yi konuk edecek. Sarpsborg, KFUM Oslo'yu ağırlayacak.

        GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

        Bodo/Glimt, 22 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak.

