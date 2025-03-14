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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Kolay bir maç değildi - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Kolay bir maç değildi

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Fransa ekibi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:06
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        Jasikevicius: Kolay bir maç değildi
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, galip gelmelerine rağmen kolay bir maç olmadığını söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Taraftarlarımızı ve takımı tebrik ediyorum. Kolay bir maç değildi. Zaten kolay olmasını beklemiyordum. ASVEL, fizik kalitesi iyi bir takım. 92 sayı üretmeyi başardık, 30 tane üçlük yarattık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekteki ribauntlarımız daha iyiydik. Lauvergne çok iyi performans sergilese de kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

        LDLC ASVEL Başantrenörü Pierre Poupet ise "Genel olarak iyi oynadık. İki takımı da tebrik ediyorum. Çok fazla sayı üretmelerine izin verdik. Bazı hatalarımız oldu. Böyle bir takıma karşı mücadele etmek kolay olmadı. Bu şekilde oynamamız ve daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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