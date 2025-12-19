Habertürk
        Sarunas Jasikevicius: Olimpia Milano deplasmanında kazanmak çok değerliydi - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Olimpia Milano deplasmanında kazanmak çok değerliydi

        Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Euroleague'in 17. haftasında 87-76 mağlup ettikleri Olimpia Milano maçının ardından, "Olimpia Milano deplasmanında kazanmak çok değerliydi" dedi.

        Giriş: 19.12.2025 - 02:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 02:17
        "Milano deplasmanında kazanmak çok değerli"
        Euroleague'in 17. haftasında konuk olduğu Olimpia Milano'yu 87-76 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.

        "OLİMPİA MİLANO DEPLASMANINDA KAZANMAK ÇOK DEĞERLİYDİ"

        Jasikevicius basın toplantısında, "Bazen tempoyu kontrol edemesek de Olimpia Milano deplasmanında kazanmak çok değerliydi. Milano, son dönemde çok ritimli, iyi bir basketbol oynuyor. En iyi basketbolumuzu oynayamıyorken, onlara karşı 87 sayı atmak çok daha fazlasını yapabileceğimize dair bize ümit veriyor. Guardlarımızdan çok iyi bir savunma katkısı aldık. Bence daha iyisini de yapabiliriz. Her konuda daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

