Sarunas Jasikevicius: Partizan'ın guardlarını kontrol etmeliyiz

THY EuroLeague'in 18. haftasında 27 Aralık Cuma günü (yarın) deplasmanda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, çok zor bir atmosferde mücadele edeceklerini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, Partizan'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Gerçekten iyi oynayan bir rakiple karşı karşıyayız. Oradaki atmosfer muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri. Onları kontrol etmek için gerçekten iyi bir guard oyununa ihtiyacımız var. 40 dakika boyunca konsantre olmamız ve özellikle guardlarını kontrol etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.