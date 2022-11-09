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Sasa Djordjevic yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran ve Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Sasha Djordjevic’in yeni adresi belli oldu

Sasa Djordjevic yeni adresi belli oldu
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de lig şampiyonluğu yaşamasına rağmen Euroleague'deki başarısızlığı sonrası takımdan gönderilen Sasa Djordjevic'in yeni adresi belli oldu. MaxBet Sport’un haberine göre, deneyimli çalıştırıcının Çin Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor.

İddia gerçekleşirse, Djordjevic 3 yıllık aradan sonra uluslararası düzeyde başantrenörlüğe geri dönecek. Daha öncesinde Sırbistan Milli Takımı’nı çalıştıran Djordjevic, ülkesini madalyalara taşımıştı. 55 yaşındaki koç; 2014 Dünya Kupası, 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2017 EuroBasket’te Sırbistan’ı gümüş madalya kazandırmıştı.

Sasha Djordjevic, takımın 2019 Dünya Kupası’nı beşinci bitirmesinin ardından Sırbistan’daki görevinden istifa etti.

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