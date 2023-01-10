SASA sermaye artırdı

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SASA Polyester sermayesini 38 milyon 958 bin 121 TL'lik artışla 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 TL'ye yükseltti.

Firmadan KAP'a yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.01.2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

-Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2022 tarihli ve 77/1869 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 2.263.633.096 TL'den 2.302.591.217 TL'ye artırılması işlemleri 09.01.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

-2022 Kasım ve Aralık ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."