UMA THURMAN VE ETHAN HAWKE

Uma Thurman, iki çocuğunun babası olan Ethan Hawke ile 2004 yılında boşandı. Uma Thurman 180 cm boyunda, Ethan Hawke ise 177 cm boyundadır. Evli oldukları süre boyunca aralarındaki boy farkı hiçbir zaman sorun olmadı.