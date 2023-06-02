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Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

Dünyaca ünlü yıldızlar kamera karşısındayken aralarındaki boy farkı pek anlaşılmıyor. Gösteriş dünyasına aldırmayan ünlü çiftlerin ve görünenden daha farklı uzunluğa sahip olan yıldızların boylarını sizler için derledik...

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  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    UMA THURMAN VE ETHAN HAWKE

    Uma Thurman, iki çocuğunun babası olan Ethan Hawke ile 2004 yılında boşandı. Uma Thurman 180 cm boyunda, Ethan Hawke ise 177 cm boyundadır.  Evli oldukları süre boyunca aralarındaki boy farkı hiçbir zaman sorun olmadı.

     
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    KATIE HOLMES VE TOM CRUISE

    Tom Cruise 170 cm boyunda, eşi Katie Holmes ise 175 cm uzunluğunda. Tom Cruise'un önceki evliliğinden Nicole Kidman ise 180 cm boyunda. Tom Cruise ile Kidman arasındaki boy farkı magazin gündeminde yer almıştı, ancak ikili fotoğraf çekilmekten çekinmedi.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    GEORGE CLOONEY VE STACEY KEIBLER

    Şu anda avukat Amal Clooney ile evli olan George Clooney, daha önce model Stacey Keibler ile beraberdi. 177 cm boyundaki Clooney, 180 cm boyundaki Keibler ile yan yana görüntü vermekten rahatsızlık duymadı.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    ROISE HUNTINGTON WHITELEY VE JASON STATHAM

    Jason Statham'ın 172 cm boyunda, eşi Rosie Hungtington-Whiteley ise 177 cm boyunda.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    RHEA DURHAM - MARK WAHLBERG

    ABD'li model Rhea Durham ile oyuncu Mark Wahlberg 2009 yılında evlendi ve üç çocukları var. Durham'ın boyu 175 cm boyunda, Wahlberg'in ise 172 cm boy uzunluğu var.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    NICOLE KIDMAN VE KEITH URBAN

    Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman 180 cm boyunda, eşi Keith Urban ise 177 cm boyunda.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    PETER DINKLAGE VE ERICA SCHMIDT

    Game of Thornes dizisinin oyuncusu Peter Dinklage'in boyu 135 cm. 2005 yılında evlendiği eşi Erica Schmidt'in boyu ise 168 cm.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    SHAWN MENDES VE CAMILA CABELLO

    Shawn Mendes'in boyu 187 cm, şu an ayrı olduğu eski sevgilisi Camila Cabello'nun boyu ise 157 cm.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    NICOLAS SARKOZY VE CARLA BRUNI

    Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski İtalyan model ve müzisyen Carla Bruni ile 2008 ylında evlendi. Sarkozy'nin boyu 170 cm ve bazen eşine yetişmek için yüksek topuklu ayakkabı giyilmesi gündeme gelmişti.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    SOPHIE TURNER VE JOE JONAS

    Sophie Turber 175 cm boy uzunluğuna sahip. Eşi Joe Jonas ise 170 cm boyunda.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    ARNAUD LAGARDERE VE JADE FORET

    Arnaud Lagardere'nin boy uzunluğu 165 cm. Karısı Jade Foret'ın boy uzunluğu ise 180 cm.
  • Şaşırtıcı boy farkı olan ünlü çiftler! Dünyaca ünlü yıldızların boylarını tahmin edebilecek misiniz?

    ZENDAYA VE TOM HOLLAND

    Zendaya'nın boy uzunluğu 178 cm, sevgilisi Tom Holland ise 172 cm boy uzunluğuna sahip. Boy farkları ile tartışmalara değinen Zendaya, erkeklerin kadınlardan daha uzun olması gerektiği görüşünü, son derece aptalca bir varsayım olarak görüyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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