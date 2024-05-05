Şaşkına çeviren ihbar! 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

"BURADA ÇOK ÖLÜ VAR" DİYEREK MEZARLIĞA AMBULANS İSTEDİ

Çağrılardan biri ise pes artık dedirtti. Bir vatandaş 112'yi arayarak "Burada çok ölü var, neredesiniz?" diyerek mezarlığa ambulans gönderilmesini talep etti.