Şaşkına çeviren ihbar! 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
Edirne'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 58'i gereksiz aramalardan oluşurken, arayanların talepleri ise "pes" dedirtti. 112'yi arayarak, Arka Sokaklar dizisindeki 'Rıza Babaya' ulaşmak isteyen, 'çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans çağıran, acıktığı için döner ve ayran siparişi vermek isteyenler bu kadar da olmaz dedirtti.
Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.
Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay yerinde olmasını sağlamaya çalışıyor.
Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılarının yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi.
Çağrı merkezini arayanların talepleri ise "pes" dedirtti.
EŞLERİNİN VE SEVGİLİLERİNİN TAKİP EDİLMELERİNİ İSTEDİLER
112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112’yi arayıp “Burada çok ölü var” ihbarında bulunduğunu söyledi. Ayrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112’yi aradığını anlatan Şeyma Nur Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDEKİ 'RIZA BABA'YA ULAŞMAK İSTEDİ
Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar, yemek siparişi vermek isteyenlerin 112’yi aradığını söyledi. Geçen gün bir vatandaşın ‘2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için’ 112’yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca ‘Rıza Baba’ karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu’ya ulaşmak isteyenlerin de 112’yi aradığını açıkladı.
HASTALANAN HAYVANI İÇİN AMBULANS İSTEDİ
Çağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112’yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da, telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi
"BURADA ÇOK ÖLÜ VAR" DİYEREK MEZARLIĞA AMBULANS İSTEDİ
Çağrılardan biri ise pes artık dedirtti. Bir vatandaş 112'yi arayarak "Burada çok ölü var, neredesiniz?" diyerek mezarlığa ambulans gönderilmesini talep etti.