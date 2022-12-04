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Haberler Otomobil Satışlarda SUV farkı açıyor
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Satışlarda SUV-sedan farkı açılıyor

Türkiye otomotiv pazarında Ocak-Kasım 2021'e göre, sedan otomobillerin payı yüzde 39.4'ten yüzde 37.2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41.3'e yükseldi

Satışlarda SUV farkı açıyor
Satışlarda SUV farkı açıyor
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-kasım döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 pay ve 208 bin 693 adetle SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 37,2 pay ve 188 bin 244 adet satışla sedan, yüzde 19,7 pay ve 99 bin 816 adet satışla hatchback otomobiller takip etti. Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

Ocak-Kasım 2021'e göre, sedan otomobillerin payı yüzde 39,4'ten yüzde 37,2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41,3'e yükseldi. Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 15,4 artış gösterdi.

Hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 23,7'den yüzde 19,7'ye geriledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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