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ABD merkezli, küresel jean üreticisi Levi's ikinci çeyrekte satışlarında yüzde 62'lik kayıp yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle 10 hafta boyunca perakende mağazalarını geçici olarak kapatan şirketin internet üzerinden yaptığı satışlar yeterli olmadı.

Yüzde 25 büyüyen ve toplam satış içerisindeki payı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkan Levi's geçen yıl 1.31 milyar dolar ciro yaparkan bu sene performansı 498 milyon dolara düştü. Satışlarda en yüksek düşüş yüzde 68 ile Avrupa'da gerçekleşti.

Geçen yıl 29 milyon doları kâr eden ve hisse başına 7 sent kazanç getiren Levi's bu sene hisse başına 48 sent ve toplamda 364 milyon dolar zarar açıkladı. Levi's hisseleri de sene başından bu yana yüzde 27 kayıpta.

1858 yılında kurulan Levis, iş gücünün yüzde 15'ini hafifleterek 700 kişiyi işten çıkaracağını ve yılda 100 milyon dolar tasarruf etmeyi planladığını belirtti.

Şirket CEO'su Chip Bergh, mevcut dönemde toparlanma emareleri olmakla birlikte zamana ihtiyaçları olduğunu ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bergh, ikinci bir dalganın mağaza kapatmalarla sonuçlanacağına da dikkat çekti.

ABD medyasında ise mağaza kapatmaya ihtiyaç duyulması durumunda Levi's cephesinde planların hazır olduğu belirtiliyor. Ünlü markanın ABD içerisindeki 40 noktadaki mağazayı yakından inceliyor ve haftada üç gün sıkı bir takibe alıyor.