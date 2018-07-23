Ankara'da yaşayan Murat Temel, sattığı otomobilinde unuttuğu, yaklaşık 2 yıllık birikimi olan 5 bin dolarını günlerce aradıktan sonra Çorum'daki eski aracının koltuğunun altında buldu.
Başkentte seyyar balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Murat Temel, yeni bir araç almak için eşiyle beraber iki yıl boyunca para biriktirdi. Özveriyle biriktirdiği 5 bin dolarını bir süre köydeki ve yayladaki evlerinde muhafaza eden Temel, hırsızlık ihtimaline karşı parayı, otomobilinde saklamaya karar verdi.
Parasını, otomobilin arka koltuğunun altındaki bölmede bulunan aracın kullanma kılavuzunun içerisine koyan Temel, bir süre sonra, ikinci el otomobil satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden aracını satılığa çıkardı. Parayı otomobiline koyduğunu unutan Temel, araç için kendisini arayanlarla telefonda görüşme yaptı.
Bu görüşmeler sonucunda Çorum'da Tarım Kredi Kooperatifinde memur olarak görev yapan 32 yaşındaki Mahmut Selçok ile alım-satım konusunda anlaşan Temel, Selçok'u aracı alması için Ankara'ya davet etti. Ağabeyiyle başkente giden Selçok, işlemleri tamamladıktan sonra yeni otomobiliyle Çorum'a döndü.
Daha sonra, sattığı aracın parasının üstüne iki yıldır biriktirdiği 5 bin doları da koymayı planlayarak hayalindeki otomobili almak için araştırma yapan Temel, biriktirdiği parayı nereye koyduğunu hatırlayamadı. Yaklaşık iki hafta boyunca büyük üzüntüyle 5 bin dolarını arayan Temel, parayı, Selçok'a sattığı otomobilde unuttuğunu hatırladı. Bunun üzerine hemen Selçok'u arayarak durumu izah eden Temel, paranın sakladığı yerde olduğunu öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.
Hemen Çorum'a gelen Temel, otomobilde unuttuğu parasını Selçok'tan teslim aldı.
"BİZE DÜŞEN KENDİLERİNE PARAYI TESLİM ETMEKTİ"
Temel, yaptığı açıklamada, büyük bir özveriyle biriktirdiği parasına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, birikimini eksiksiz teslim eden Selçok'a teşekkür etti.
Temel, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Büyük bir emekle, zor şartlar altında kazandığım parayı helaliyle Çorum'daki arkadaşlarım eksiksiz olarak bize teslim etti. Rahatsızlığımdan dolayı parayı unutmuştum. Parayı daha önce köydeki ve yayladaki evlerimizde saklıyordum. Aklıma gelince eşimle aramaya başladık. Bulamayınca oturup günlerce düşündük. Sonra sattığım araçta olduğu aklıma geldi. Hemen Mahmut Selçok'u arayıp, durumu izah ettim. Ona da çok büyük bir sürpriz oldu. Sonra da Çorum'a gelip, paramızı aldık. Helal kazanılan para sahibini buluyormuş. Ağabeyim güzel bir araba kazanmadı aynı zamanda bir de dost kazandı. Allah razı olsun."
Selçok da hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını dile getirerek, "Önce 'Nasıl unutulur' diye şaşkınlık yaşadım ama insanlık hali, unutuluyor. İnsanların dişinden tırnağından arttırarak yaptığı bir birikim. Miktarını sorup teyitleştikten sonra onları Çorum'a davet ettim. Bize düşen kendilerine parayı teslim etmekti." diye konuştu.
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