        Savaş Gemisi (Battleship) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Savaş Gemisi ne zaman çekildi?

        Savaş Gemisi (Battleship) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Savaş Gemisi (Battleship) filmi, 18 Aralık Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2012 Amerikan yapımı, aynı adlı klasik oyundan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan film, Dünya'dan gönderilen sinyaller sonucu uzaylıların dünyayı ziyaret etmesi sonucu Amerikan donanmasının dünyayı kurtarmasını konu alıyor. Peki, "Savaş Gemisi (Battleship) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncuları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 18.12.2025 - 19:08
        Savaş Gemisi filmi konusu
        Başrollerini, Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna'nın paylaştığı Savaş Gemisi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Savaş Gemisi (Battleship) filmi, 2012 yılında vizyona girdi. Peki, "Savaş Gemisi (Battleship) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Savaş Gemisi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam’in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane’dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

        SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Taylor Kitsch: Teğmen Alex Hopper,

        Liam Neeson: Amiral Terrance Shane, Birleşik Devletler Pasifik Donanması Komutanı ve Samantha Shane'in babası.

        Alexander Skarsgård: Komutan Stone Hopper, Hopper'ın büyük abisi,

        Rihanna : Cora Raikes.

        Brooklyn Decker : Samantha Shane,

        Tadanobu Asano : Kaptan Nagata.

        Hamish Linklater : Cal Zapata

        Jesse Plemons : Ordy

        John Tui : Lynch,

        Gregory D. Gadson : Mick Canales,

        Adam Godley : Dr. Nogrady,

        Peter MacNicol : ABD Savunma Bakanı.

