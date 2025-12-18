Başrollerini, Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna'nın paylaştığı Savaş Gemisi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Savaş Gemisi (Battleship) filmi, 2012 yılında vizyona girdi. Peki, "Savaş Gemisi (Battleship) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Savaş Gemisi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam’in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane’dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Taylor Kitsch: Teğmen Alex Hopper,

Liam Neeson: Amiral Terrance Shane, Birleşik Devletler Pasifik Donanması Komutanı ve Samantha Shane'in babası.