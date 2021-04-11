Savaşçı dizisi yeni sezonu ile ekranda! Berk Oktay'ın diziden ayrılmasının ardından Tamer Karadağlı Savaşçı kadrosuna dahil oldu. Son bölümde; Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir. Savaşçı 101. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SAVAŞÇI 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 100. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.