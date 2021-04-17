Sevilen dizi Savaşçı 101. son bölüm yayınlandı. İşte oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Savaşçı 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 102. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

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SAVAŞÇI 101. BÖLÜM ÖZETİ

Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi için büyük şok!

Gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirir. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanamasalar da gelişen yeni olaylar Oktay Göktürk’ün artık bir suçlu olduğu ihtimalini daha da arttırır.

Bu arada Kopuz Albay yeni bir istihbarat alır ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı’nın dikkatini çeken bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Kılıç Timi hiç beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır…