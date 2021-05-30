Savaşçı dizisi 107. bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Yüzbaşı Haydar ve beraberindeki grup Astsubay Bektaş’ın kardeşi Asteğmen Alper’i buldukları sırada Şiyar ve adamlarının saldırısına uğramıştır. Savaşçı 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 107. son bölüm...

SAVAŞÇI 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 107. SON BÖLÜM ÖZETİ

Teğmen Efe durumu anlamış, onlarla tekrar iletişim kurmaya çalışsada bu mümkün olmaz. Astsubay Görkem ve Astsubay Savaş’la birlikte hemen destek için harekete geçer. Savaş’ın Yüzbaşı Haydar’ları ateş çemberinden çıkarmak için ortaya attığı ilginç fikir Teğmen Efe’yi önce tereddütte bıraksa da, denemekten başka çareleri de yoktur.

Üçlü yaptıkları planla Şiyar ve adamlarını oyuna getirirler. Ancak Şiyar’ın bir hamlesi olayların akışını beklenmedik bir şekilde değiştirir ve Görkem ile Savaş Astsubaylar silah arkadaşlarını kurtarmak için hiç düşünmeden kendi hayatlarını hiçe sayarlar…