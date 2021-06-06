Savaşçı dizisi 108. bölümü ile FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Kılıç Timi, Görkem ve Savaş Astsubayları kurtarmak için terörist elebaşı Şiyar’ın kampına geldiğinde astsubaylar çoktan harekete geçmiştir. Ortalık tam bir yangın yerine dönerken Şiyar’ın son hamlesi Görkem ve Savaş’ı ölümle burun buruna getirir. Savaşçı 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 108. son bölüm...

SAVAŞÇI 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI 108. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yoğun ateş altında onların olduğu noktaya ulaşan Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Çekiç orada hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Kılıç Timi’nin eline düşeceğini anlayan Şiyar ise kendini kurtarmak için başka bir yol bulmaya çalışır.

Kopuz Albay, bölgede daha fazla kalmaları çok riskli olduğu için Kılıç Timi’nin karargaha dönmesini ister. Karargahta Şiyar ve birlikte hareket ettiği Çakal’la Artin’i yakalamak için hemen araştırmalara başlanır…

Kılıç Timi dört gözle Kopuz Albay’dan gelecek operasyon haberini beklerken İlyas Astsubay da Ayça’yla birlikte biraz vakit geçirmek ister. Ancak iki sevgilinin bu buluşması büyük bir şokla bitecek ve bu durum İlyas ve Ayça’nın hayatlarında yepyeni ve zorlu bir süreci başlatacaktır.

Bu arada Kopuz Albay, gelen önemli bir istihbaratın Şiyar’la ilgisi olduğunu belirler ve hemen bu bilgi doğrultusunda detaylı bir plan yapar. Kılıç Timi’ni hemen harekete geçiren Kopuz Albay için artık hesap kapatma zamanı gelmiştir.