Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisi, iddialı bir dizi olmaya devam ediyor. Yayınlanan 49. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kağan ise beklenmedik hamlesiyle Albay Kopuz ve Kılıç Timi’ni şaşkınlığa uğrattı. İşte Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kağan Bozok, General Ahmet Kutalmış’ı vurmuş ve ardından da izini kaybettirmiştir. Olayın yankıları sürerken Albay İbrahim Kopuz, artık bir suçlu olan Kağan’ı yakalamak için en küçük istihbaratı dahi değerlendirir. Ancak büyük bir askeri zekaya ve yeteneğe sahip olan Kağan’ı ele geçirmek isteyen çeşitli suç örgütleri de vardır.

Kılıç Timi, komutanları Kağan’ı yakalama konusunda büyük bir ikilem yaşarken, Selver’i Kağan’ın suçlu olduğuna kimse inandıramaz. Oğlunun hayatından endişelenen Selver, umutla Kağan’dan bir haber bekler.

Kaçak hayatına devam eden Kağan ise beklenmedik hamlesiyle Albay Kopuz ve Kılıç Timi’ni şaşkınlığa uğratır.

Savaşçı dizisi 50. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.

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