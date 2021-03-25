Doğum günü kutlamasında dehşet! Savcı başından vuruldu! 0:00 / 0:00

DHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın yalnız oturduğu Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

YOZGAT'A SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

2019 YILINDAKİ ATAMAYLA GÖREVE BAŞLADI

Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcı Özlem Salkım'ın yaralanmasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ankara´da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.