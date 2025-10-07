Şavşat nerede? Şavşat hangi şehirde, ilde, bölgede?

Doğu Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alan Şavşat, Artvin iline bağlı bir ilçedir. Gürcistan sınırına oldukça yakın olan Şavşat, yemyeşil yaylaları, gölleri ve taş mimarisiyle dikkat çeker. Artvin şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, Karadeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde, Çoruh Vadisi’nin üst kısımlarında konumlanır. Doğal güzellikleriyle UNESCO tarafından da koruma altına alınan Şavşat, Türkiye’nin en temiz havasına sahip bölgeleri arasında yer alır. İşte, Şavşat hangi ilde, Şavşat hangi bölgede? sorularının yanıtına ilişkin detaylar…

ŞAVŞAT NEREDE?

Şavşat, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Artvin iline bağlı bir ilçedir. Gürcistan sınırına oldukça yakın konumdaki ilçe, Artvin şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Karçal Dağları’nın eteklerinde bulunan Şavşat, yemyeşil ormanları, yaylaları ve gölleriyle tanınır. Doğusunda Ardahan, batısında Borçka, güneyinde Yusufeli bulunur. “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat, her mevsim farklı bir doğal güzellik sunan huzurlu bir Karadeniz ilçesidir.

REKLAM ŞAVŞAT HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE? Şavşat, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alır. İdari olarak Artvin iline bağlı olan ilçe, Ardahan, Yusufeli ve Borçka ilçeleriyle çevrilidir. Bölge, Karçal Dağları’nın eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000-1500 metre yükseklikte bulunur. İlçede hem Karadeniz iklimi hem de karasal iklim özellikleri gözlenir. Yazları serin, kışları ise oldukça soğuktur. Kar yağışının uzun sürdüğü bu coğrafyada, kış aylarında kartpostallık manzaralar oluşur. Bu da Şavşat’ı hem yaz hem de kış turizmi açısından değerli bir destinasyon haline getirir. ŞAVŞAT’A NASIL GİDİLİR? Şavşat’a ulaşım için birkaç farklı rota bulunur. İlçeye en kolay ulaşım Artvin şehir merkezi üzerinden sağlanır. Artvin ile Şavşat arasındaki mesafe yaklaşık 70 kilometredir ve karayoluyla 1,5 saat sürer. Yol boyunca Çoruh Nehri’nin eşsiz manzaraları ve dağ köylerinin görüntüsü eşliğinde keyifli bir yolculuk yapılabilir. REKLAM Karadeniz sahil şeridinden gelenler için Hopa ve Borçka güzergâhı tercih edilir. Hopa’dan Şavşat’a yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkündür. Ardahan yönünden gelenler ise Sahara Geçidi üzerinden ilçeye varabilir. Bu yol özellikle kış aylarında kar nedeniyle zorluk oluşturabilir, ancak yaz aylarında oldukça keyifli bir manzara sunar.