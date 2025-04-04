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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şavşat'ta 4 ev, cami ve lojman yandı | Son dakika haberleri

        Şavşat'taki yangında 4 ev, cami ve lojman alevlere teslim oldu

        Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:22 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:24
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        Şavşat'ta 4 ev, cami ve lojman yandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

        İHA'nın haberine göre, yangın saat 04.00 sularında Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde başladı.

        Alevlerin kısa sürede yayılarak evin bitişiğindeki Behzade Duran'a ait iki katlı evi ardından köydeki cami ile lojmana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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        Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen evler, cami ve lojmanı için AFAD ekipleri de inceleme başlattı.

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