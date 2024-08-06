Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi"nin görüşüldüğü bildirdi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçildi.

"ÇELİK KUBBE PROJESİ" GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantı kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi" görüşüldü.