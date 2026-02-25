Savur Gayrimenkul halka arz ne zaman? Savur GYO hangi bankalarda var?
Gayrimenkul yatırımları, turizm yatırım ve işletmeciliği, kereste ticareti ve otomotiv elektroniği gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) halka arz oluyor. 3,64 TL halka arz fiyatıyla talep toplayacak Savur GYO, toplamda 295 milyon 400 bin adet lot dağıtımı yapacak. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen katılımcılar, Savur GYO talep toplama tarihi, olası lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin bilgileri mercek altına aldı. Peki, Savur Gayrimenkul halka arz ne zaman? Savur GYO hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Savur Gayrimenkul halka arz tarihleri...
Savur GYO halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranı yüzde 27,28 olarak belirlendi. Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, Savur Gayrimenkul halka arz ne zaman? Savur GYO hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte detaylar...
SAVUR GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Savur GYO 26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse fiyatı 3 lira 64 kuruş olarak belirlendi.
SAVUR GYO KAÇ LOT VERECEK?
Savur GYO, toplamda 295 milyon 400 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 788 Lot (2868 TL).
- 250 Bin katılım ~ 473 Lot (1721 TL).
- 350 Bin katılım ~ 338 Lot (1230 TL).
- 500 Bin katılım ~ 236 Lot (859 TL).
- 700 Bin katılım ~ 169 Lot (615 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 107 Lot (389 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 74 Lot (269 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 54 Lot (196 TL).
SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Savur Gayrimenkul Yatırım paylarının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.
SAVUR GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.