Savur GYO halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklanan şirketin halka açıklık oranı yüzde 27,28 olarak belirlendi. Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, Savur Gayrimenkul halka arz ne zaman? Savur GYO hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? İşte detaylar...