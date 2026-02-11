Canlı
        Haberler Dünya "Sayın Bakanımızın ifadeleri çarpıtıldı" | Dış Haberler

        "Sayın Bakanımızın ifadeleri çarpıtıldı"

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 9 Şubat'ta bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki ifadelerinin Irak'taki bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını ifade etti. Keçeli, "Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:00
        "Sayın Bakanımızın ifadeleri çarpıtıldı"
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 9 Şubat'ta bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki ifadelerin Irak'taki bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığına işaret ederek, "Bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

        Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bir televizyon kanalında verdiği mülakatta Irak'la ilgili ifadelerinin Irak medyasındaki yansımalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        "Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak'ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır." diye yazan Keçeli, Irak'la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis edilen kurumsal, yapıcı ve verimli işbirliğini gelecek süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediklerini her vesileyle vurguladıklarını belirtti.

        Keçeli, "Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu işbirliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur." ifadesine yer verdi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fidan'ın, bu bağlamda, terör örgütünün Suriye'de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan işbirliğinin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizdiğini kaydetti.

        Bazı odaklarca Bakan Fidan'ın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddettiklerini vurgulayan Keçeli, "Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

        Bakan Fidan'ın mülakatı

        Dışişleri Bakanı Fidan, 9 Şubat'ta CNN Türk'te verdiği mülakatta, terör örgütü PKK'nın Irak'ta varlığına ilişkin, "Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur." diye konuşmuştu.

        Fidan, Irak hükümetinin PKK konusunda bir irade ortaya koymak zorunda kalacağını ve Sincar'daki yapılanmanın orada duramayacağı ve durmaması gerektiğini vurgulamıştı.

        Örgütün bölgeye yayılan varlığına ilişkin Fidan, "PKK Türkiye'ye karşı kurulmuş bir organizasyon ama Türkiye'de işgal ettiği, edebildiği hiçbir alan yok. Ama Irak'ta, buna mukabil, çok geniş toprak parçalarını işgal ediyor. Suriye'de işgal ediyor. Sorun benim sorunum olmaktan ziyade senin sorunun olmuş. Sen nasıl bir egemen devletsin ki bunun varlığına bu şekilde izin veriyorsun?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Fidan, Sincar'ın etrafının Haşdi Şabi unsurlarıyla çevrelendiğini belirterek, "Haşdi Şabi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman, olay 2 veya 3 gün. Fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon." demişti.

        "Irak hükümeti kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir bir durumda. Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor. Kimin milli güvenlik tehdidi olarak görüyor? Bilmiyorum. 6-7 sene önce Türkiye'ye yönelikti. Şimdi öyle bir husus da pratikte yok." ifadelerini kullanan Fidan, ülke içerisinde başka dengeler bulunduğuna işaret etmişti.

