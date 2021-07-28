ÖSYM Başkanı Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Sayısal bölümlerde genellikle fen bilimleri ile ilgili meslekler yer alıyor. İş alanı oldukça geniş olan sayısal bölümler binlerce aday tarafından merak ediliyor. İşte sayısal bölümler...
SAYISAL BÖLÜMLER LİSTESİ
|Nanoteknoloji Mühendisliği
|SAY
|1
|1
|Optik Ve Akustik Mühendisliği
|SAY
|1
|2
|Polimer Mühendisliği
|SAY
|1
|1
|Raylı Sistemler Mühendisliği
|SAY
|1
|2
|Su Bilimleri Ve Mühendisliği
|SAY
|1
|1
|Tarımsal Genetik Mühendisliği
|SAY
|1
|1
|Tohum Bilimi Ve Teknolojisi
|SAY
|1
|1
|Tütün Eksperliği Yüksekokulu
|SAY
|1
|1
|Ulaştırma Mühendisliği
|SAY
|1
|2
|Uzay Ve Uydu Mühendisliği
|SAY
|1
|1
|Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi
|SAY
|1
|2
|Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği
|SAY
|1
|1
|Yazılım Geliştirme
|SAY
|1
|2
|Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
|SAY
|1
|1
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