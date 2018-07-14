Sayısal Loto'nun bu hafta yapılacak çekilişi için heyecan başladı. Yapılan çekiliş ile sonuçlar belli olacak ve rakamların kime ne kadar kazandırdığı da öğrenilmiş olacak. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş haftaya devretmişti. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Artık haftada iki gün yapılacağı açıklanan Sayısal Loto'nun bu haftaki kazanan numaraları merak ediliyor. Bundan sonra Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki gün olarak gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişleri akşam saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgileri ise en geç 21:45'te vatandaşlar ile paylaşılmaktadır.

Vatandaşlar saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilirler. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Sayısal Loto çekilişleri canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısında yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin Canlı Çekiliş ekranını ziyaret edebilir.

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI



5 bilen kişi sayısı : 139 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.174,00 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.838 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 68,75 TL

3 bilen kişi sayısı : 144.094 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,60 TL SAYISAL LOTO SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN 6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.707.208,31 TL5 bilen kişi sayısı : 139 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.174,00 TL4 bilen kişi sayısı : 7.838 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 68,75 TL3 bilen kişi sayısı : 144.094 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,60 TL