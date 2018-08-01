Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? sorusu, özellikler Çarşamba akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişlerinde merak konusu oluyor. Yeni düzenlemeyle Sayısal Loto çekilişi Çarşamba ve Cumartesi olamk üzere haftada iki kez yapılıyor. Çarşamba akşamları aynı zamanda Şans Topu çekilişi de gerçekleştiriliyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan şans oyunları normalde saat 21.15'te başlıyor. Fakat bugün yapılacak iki farklı çekiliş nedeniyle, Sayısal Loto çekilişi saat 21.40'da başlayacak. Çekiliş başladıktan sonra sonuçlar ikramiye bilgileri ile birlikte en geç yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden duyurulacak.

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 28 TEMMUZ CUMARTESİ: 7 - 9 - 10 - 11 - 38 - 46

Sayısal Loto'nun Cumartesi günkü çekilişinde 6'ıncı kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 7, 9, 10, 11, 38 ve 46 olarak belirlendi.

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